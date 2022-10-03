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Европа сократит потребление газа ещё на 13%. Что о таком решении думают эксперты?

03 октября 2022 20:34
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Этой зимой Европа столкнется с небывалым энергокризисом. Неутешительный прогноз опубликовали в Международном энергетическом агентстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа сократит потребление газа ещё на 13%. Что о таком решении думают эксперты?-1

За последние месяцы многие страны Европы решили снизить потребление газа более чем на 10 %. Однако, как считают специалисты агентства, этого мало, чтобы избежать катастрофы. В кратчайшие сроки Европа должна сократить использование голубого топлива еще на 13 %. По мнению экспертов, только такие меры позволят обеспечить энергобезопасность.

Напомним, ранее Евросоюз обязал предприятия и домохозяйства снизить в час пик использование электроэнергии минимум на 5 %. Поскольку ее дефицит восполняется за счет сжиженного природного газа, который поставляется морским путем из США и Катара по заоблачным ценам.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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