Европа сократит потребление газа ещё на 13%. Что о таком решении думают эксперты?

Этой зимой Европа столкнется с небывалым энергокризисом. Неутешительный прогноз опубликовали в Международном энергетическом агентстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние месяцы многие страны Европы решили снизить потребление газа более чем на 10 %. Однако, как считают специалисты агентства, этого мало, чтобы избежать катастрофы. В кратчайшие сроки Европа должна сократить использование голубого топлива еще на 13 %. По мнению экспертов, только такие меры позволят обеспечить энергобезопасность.

Напомним, ранее Евросоюз обязал предприятия и домохозяйства снизить в час пик использование электроэнергии минимум на 5 %. Поскольку ее дефицит восполняется за счет сжиженного природного газа, который поставляется морским путем из США и Катара по заоблачным ценам.