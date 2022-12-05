Прямой эфир

Евростат: почти 40% болгар испытывают финансовые трудности

05 декабря 2022 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейцам все труднее сводить концы с концами. Неутешительные данные озвучили в Евростате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евростат: почти 40% болгар испытывают финансовые трудности-1

Согласно информации агентства, в Евросоюзе увеличилось количество людей, которые не справляются с растущими ценами. Людям все труднее покупать продукты и оплачивать коммунальные. Некоторым не хватает денег на самое необходимое. Труднее всего приходится населению Болгарии. Финансовые трудности там испытывают почти 40 %. А в Словакии, Италии и Франции по меньшей мере один из пяти человек сталкивается с денежными проблемами.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«США эксплуатируют Европу в своих интересах». Почему Россия от этого не пострадала?
04 декабря 2022 19:05

«США эксплуатируют Европу в своих интересах». Почему Россия от этого не пострадала?

«Всегда переустройство мира происходило по факту глобальных войн». Сейчас будет так же?
04 декабря 2022 18:49

«Всегда переустройство мира происходило по факту глобальных войн». Сейчас будет так же?

На заседании ОБСЕ зачитали речь Владимира Макея. Что он хотел сказать участникам встречи?
04 декабря 2022 18:15

На заседании ОБСЕ зачитали речь Владимира Макея. Что он хотел сказать участникам встречи?