Евростат: почти 40% болгар испытывают финансовые трудности

Европейцам все труднее сводить концы с концами. Неутешительные данные озвучили в Евростате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно информации агентства, в Евросоюзе увеличилось количество людей, которые не справляются с растущими ценами. Людям все труднее покупать продукты и оплачивать коммунальные. Некоторым не хватает денег на самое необходимое. Труднее всего приходится населению Болгарии. Финансовые трудности там испытывают почти 40 %. А в Словакии, Италии и Франции по меньшей мере один из пяти человек сталкивается с денежными проблемами.