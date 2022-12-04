«США эксплуатируют Европу в своих интересах». Почему Россия от этого не пострадала?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

«Европейский концерт» – это система международных отношений, сложившаяся с согласия великих европейских держав в период с 1814 по 1914 годы. После революционных и наполеоновских войн она подарила Европе самый длинный в истории период без больших войн. «Европейский концерт» основывался на принципе баланса сил, обеспечивая объединение группы великих держав против любого претендента на единоличную гегемонию. Разрешение споров происходило посредством масштабных дипломатических конгрессов, где приоритет отдавался многоуровневым торгам и кулуарным договоренностям. Система обеспечила расцвет дипломатического искусства и колониальный раздел мира европейскими державами. Надежда Сасс, СТВ:

Сегодня в режиме лобного места проекта «Дом-2» глобальные вопросы решить невозможно. Если державы хотят предотвратить мировую войну и как-то дальше взаимодействовать, им все-таки нужно вернуться к классической дипломатии за закрытыми дверями. Возможен ли глобальный концерт великих держав сегодня?

Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, политолог (Россия):

Сильно сомневаюсь, потому что конкуренцию никто не отменил. И отменить ее невозможно. Конкуренция является источником развития всех государств. Да, дипломатия «Европейского концерта» основывалась на экономическом величии и экономической зависимости государств. Россия была великой хлебной державой. Я уже не говорю, что она была великой военной державой. И Европа вынуждена была считаться с российским хлебом, как сегодня. Мы знаем историю, как вывозится из Одессы хлеб украинский, хлеб из Новороссийска вывозится российский. Оказывается, большая потребность есть в нашем хлебе, поэтому делаются какие-то послабления для нашей страны. Но так и раньше было. После того, как Россия победила Наполеона, все были вынуждены с ней считаться. Мы говорим не о больших войнах. Были и большие войны. Русско-турецкая война, освобождение Болгарии. А помните, как Александр III говорил: «Без нашего разрешения в Европе ни одна пушка не выстрелит». Это же считались с Россией, вынуждены были считаться. Была Австро-Венгрия, был союз между Германией и Францией, были все время конфликты, были английские колонии, в Индии все это происходило, восстания были, подавления этих восстаний, также в Индокитае Францией и так далее. У каждой страны был источник экономического могущества в то время. Поэтому они были вынуждены друг с другом считаться.