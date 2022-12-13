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Новогоднее настроение в Прибалтике подорожало – за ёлку придётся отдать 500 евро

13 декабря 2022 19:05
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Дорого обходится новогоднее настроение для жителей Прибалтики. Так, за рождественскую елку придется отдать порядка 500 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее настроение в Прибалтике подорожало – за ёлку придётся отдать 500 евро-1

И это не предел. В некоторых магазинах цены в разы выше: в зависимости от производителя, материалов, из которых изготовлено дерево, и высоты. Причину продавцы не скрывают: подорожание транспортных расходов и стоимости сырья. Как результат – плюс 20 % к стоимости елки. И минус хорошее настроение в преддверии праздников.

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# Кризис в ЕС # Фотофакт

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