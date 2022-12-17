Прямой эфир

Депутаты французского парламента работают в пальто и куртках. В чём причина?

17 декабря 2022 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От новостей о повышении стоимости отопления европейские власти уже давно бросает в дрожь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем в прямом смысле. Дело в том, что с приходом зимы в некоторых странах ЕС снизили температуру в госучреждениях и даже в парламентах.  

Депутаты французского парламента работают в пальто и куртках. В чём причина?-1

В общественных зданиях Германии, в том числе и бундестаге, теперь не выше 19 градусов. Такая же ситуация наблюдается во французском парламенте. Так что местным депутатам придется работать быстрее, чтобы не замерзнуть. Тем более что заседать им приходится в пальто и куртках. Ради этого для них даже отменили строгий дресс-код.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Кризис в ЕС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за жары в Чили не прекращаются лесные пожары
17 декабря 2022 09:09

Из-за жары в Чили не прекращаются лесные пожары

Митингующие в Перу пытались захватить аэропорт
17 декабря 2022 09:03

Митингующие в Перу пытались захватить аэропорт

Стрельба в школе Чикаго: убиты двое подростков
17 декабря 2022 09:00

Стрельба в школе Чикаго: убиты двое подростков