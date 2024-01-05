Новости Эстонии. В Эстонии не досчитались 400 миллионов евро. В бюджете страны образовалась немалая финансовая дыра. Об этом сообщила премьер-министр республики Кая Каллас, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, эстонскому правительству предстоит как можно скорее найти утечку, а также сферы, на которых можно сэкономить. В противном случае придется дополнительно повышать налоги. Жителей такие перспективы пугают. Экономика страны безуспешно пытается выйти из продолжительного кризиса. ВВП республики демонстрирует стабильный спад.