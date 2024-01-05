В Японии более 100 человек числятся пропавшими без вести в результате землетрясения

Новости Японии. Более ста человек числятся пропавшими без вести в результате землетрясения в Японии. Об этом рассказал мэр города Вадзима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пока не смог назвать точное число людей, которые остаются под завалами. Вместе с тем стало известно, что количество погибших в результате подземных толчков в префектуре Исикава увеличилось до 94 человек. Пострадавших – почти в 5 раз больше. В разных районах Японии продолжаются спасательные работы. В эвакуационных центрах префектуры по-прежнему находятся свыше 30 тысяч человек.