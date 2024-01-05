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В Иране сообщили о задержании лиц, причастных к теракту в Кермане

05 января 2024 20:16
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Новости Ирана. В Иране сообщили о задержании лиц, причастных к теракту в Кермане. Об этом заявил глава МВД страны. Информация о подозреваемых пока засекречена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране сообщили о задержании лиц, причастных к теракту в Кермане-1

Напомним, в среду, 3 января, во время траурной церемонии в городе прогремели два взрыва. По уточненным данным, погибли 89 человек, 12 из которых – дети младше 15 лет. В общей сложности пострадали почти 300 жителей. Некоторые находятся в критическом состоянии. Глава Ирана заявил, что все заказчики и исполнители теракта будут найдены и наказаны.

# Теракт # Новости Ирана

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