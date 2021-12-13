В Эстонии назревает энергетический кризис. Населению нечем платить за электричество

Новости Эстонии. На фоне развития атомной энергетики в Беларуси в Эстонии, напротив, назревает энергетический кризис. Один из крупнейших заводов страны остановил производство из-за высоких цен на электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство компании по производству осиновой древесной массы запросило помощь у правительства, так как только в ноябре расходы предприятия выросли примерно на 1,5 миллиона евро. Кроме того, кризис затронул и обычных людей. Многие просто не в состоянии оплачивать огромные счета.