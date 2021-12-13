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В Эстонии назревает энергетический кризис. Населению нечем платить за электричество

13 декабря 2021 21:03
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Новости Эстонии. На фоне развития атомной энергетики в Беларуси в Эстонии, напротив, назревает энергетический кризис. Один из крупнейших заводов страны остановил производство из-за высоких цен на электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии назревает энергетический кризис. Населению нечем платить за электричество-1

Руководство компании по производству осиновой древесной массы запросило помощь у правительства, так как только в ноябре расходы предприятия выросли примерно на 1,5 миллиона евро. Кроме того, кризис затронул и обычных людей. Многие просто не в состоянии оплачивать огромные счета.

В Эстонии назревает энергетический кризис. Населению нечем платить за электричество-4

Реакция местной власти не заставила себя долго ждать. Премьер-министр страны предложила населению платить за электричество в рассрочку. Главное – продержаться до лета, ведь, по словам политика, в теплый период будет проще.

# Экономический кризис # Кая Каллас # Фотофакт

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