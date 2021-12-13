Жозеп Боррель заявил, что ЕС справился с миграционным кризисом на границе с Беларусью. Что политик имел в виду под успехом?

Евросоюз считает, что справился с миграционным кризисом на границе с Беларусью. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евросоюз считает, что справился с миграционным кризисом на границе с Беларусью. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
По его словам, остановка потока беженцев из Беларуси в ЕС – главный успех европейской дипломатии в 2021 году. Вот только интересно, что именно политик имел в виду под успехом? Может быть польские водометы с отравой против насекомых? Или слезоточивый газ? А может те нечеловеческие условия, в которых долгое время жили беженцы на границе, пока им не помогли белорусы? Этого Жозеп Боррель не уточнил.