Жозеп Боррель заявил, что ЕС справился с миграционным кризисом на границе с Беларусью. Что политик имел в виду под успехом?

Виктория Ходосок, СТВ:

По его словам, остановка потока беженцев из Беларуси в ЕС – главный успех европейской дипломатии в 2021 году. Вот только интересно, что именно политик имел в виду под успехом? Может быть польские водометы с отравой против насекомых? Или слезоточивый газ? А может те нечеловеческие условия, в которых долгое время жили беженцы на границе, пока им не помогли белорусы? Этого Жозеп Боррель не уточнил.