Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с жертвами торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с жертвами торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в Штатах продолжают ликвидировать последствия одного из самых разрушительных торнадо в истории страны. По последним данным, от стихии погибли как минимум 100 человек. В экстренных службах считают, что это число будет постоянно расти по мере продолжения спасательных работ. Сильнее всего от урагана пострадал штат Кентукки. Там введено чрезвычайное положение, направлены отряды Нацгвардии.
Сильные смерчи затронули еще четыре Штата. Уничтожены сотни домов, несколько фабрик, пожарных частей и полицейских участков. Оценить ущерб от стихии пока никто не берется. А на ликвидацию последствий понадобится не один месяц.