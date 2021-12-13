Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи с жертвами торнадо

Сейчас в Штатах продолжают ликвидировать последствия одного из самых разрушительных торнадо в истории страны. По последним данным, от стихии погибли как минимум 100 человек. В экстренных службах считают, что это число будет постоянно расти по мере продолжения спасательных работ. Сильнее всего от урагана пострадал штат Кентукки. Там введено чрезвычайное положение, направлены отряды Нацгвардии.