Новости США. Почти 70 % американцев недовольны действиями Байдена в борьбе с инфляцией. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией ABC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, 57 % американцев не согласны с мерами Байдена по восстановлению экономики США в целом. В первую очередь речь идет об увеличении потребительских цен. Они выросли почти на 7 % по сравнению с годом ранее. Это самый большой годовой скачок за почти 40 лет.