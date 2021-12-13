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Почти 70% американцев недовольны действиями Байдена в борьбе с инфляцией

13 декабря 2021 20:57
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Новости США. Почти 70 % американцев недовольны действиями Байдена в борьбе с инфляцией. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией ABC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 70% американцев недовольны действиями Байдена в борьбе с инфляцией-1

Кроме того, 57 % американцев не согласны с мерами Байдена по восстановлению экономики США в целом. В первую очередь речь идет об увеличении потребительских цен. Они выросли почти на 7 % по сравнению с годом ранее. Это самый большой годовой скачок за почти 40 лет.

Почти 70% американцев недовольны действиями Байдена в борьбе с инфляцией-4

По мнению экспертов, рост инфляции и цен связан с президентскими программами расходов для поддержки населения в условиях коронавируса. А также потому что государство вовремя не взяло пандемию под контроль, что сказалось на поставках автомобилей, топлива и продуктов питания.

# Экономический кризис # Джо Байден # Фотофакт

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