В Эстонии начались крупнейшие в истории киберучения НАТО

Новости Эстонии. В Эстонии начались крупнейшие в истории учения НАТО по кибербезопасности. В этом году в них задействованы свыше 3 тысяч человек из 38 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники будут отрабатывать защиту государственных IT-систем и критической инфраструктуры от крупной кибератаки. По сценарию, она может вызвать масштабные сбои в работе электросетей, систем очистки воды, общественной безопасности. По сообщению Министерства обороны Эстонии, в маневрах задействованы не только военные специалисты, но и представители государственных промышленных предприятий, научных учреждений и отдельных национальных структур киберзащиты.