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В Эстонии начались крупнейшие в истории киберучения НАТО

18 апреля 2023 13:46
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Новости Эстонии. В Эстонии начались крупнейшие в истории учения НАТО по кибербезопасности. В этом году в них задействованы свыше 3 тысяч человек из 38 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии начались крупнейшие в истории киберучения НАТО-1

Участники будут отрабатывать защиту государственных IT-систем и критической инфраструктуры от крупной кибератаки. По сценарию, она может вызвать масштабные сбои в работе электросетей, систем очистки воды, общественной безопасности. По сообщению Министерства обороны Эстонии, в маневрах задействованы не только военные специалисты, но и представители государственных промышленных предприятий, научных учреждений и отдельных национальных структур киберзащиты.

# НАТО # Новости Эстонии # Фотофакт

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