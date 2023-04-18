Редкий жираф Родшильда родился в бельгийском зоопарке. На видео запечатлено, как 12-летняя Джуул становится мамой. Жирафы рожают стоя, сбрасывая с высоты 70-килограммового малыша. Беременность длится 15 месяцев.

У побережья испанской Валенсии плавал огромный финвал с тяжелым случаем сколиоза – подробности здесь.

Смотрители, которые еще не назвали этого малыша, сказали, что его 6-летний отец Оливье наблюдал за родами в другом вольере из соображений безопасности. По данным Международного союза охраны природы, жирафы – самые высокие наземные млекопитающие в мире, считаются уязвимым видом, хотя они по-прежнему широко распространены в Южной и Восточной Африке.