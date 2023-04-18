В российский МИД вызваны послы США, Британии и Канады

Представители Штатов, Британии и Канады были вызваны во вторник, 18 апреля, в МИД РФ по причине серьезного вмешательства стран во внутренние дела Российской Федерации.

В российском Министерстве иностранных дел отметили, что подобная деятельность не соответствует дипстатусу, пишет ТАСС. Подробнее о причинах, по которым послы прибыли в МИД РФ, не сообщается.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала вмешательством во внутренние дела государства комментарии послов этих трех стран, связанные с оглашением приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе. «Верхом цинизма» она обозначила требование послов Штатов и Канады освободить обвиняемого на фоне того, что у них на родине с легкостью нарушаются права граждан и преследуются инакомыслящие.