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Берсе: Швейцария не отступает от запрета на поставку военной техники Украине

18 апреля 2023 13:34
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Швейцария не нарушает свой запрет на передачу боевой техники украинской стороне. Об этом заявил во вторник, 18 апреля, президент Швейцарии.

«Нельзя требовать, чтобы мы нарушали наши собственные законы», сообщил швейцарский лидер Алекс Берсе, пишет ТАСС. Он также обратил внимание, что важно изучить ситуацию и быть готовыми к изменениям.

По причине нейтралитета, которого придерживается Швейцария, страны, купившие у нее вооружение и боеприпасы, взяли на себя обязательства не передавать их в зоны СВО, в частности, Киеву. Если государства захотят передать такой военный арсенал Украине, они должны запросить разрешение у швейцарских властей.

# Международная политика # Ален Берсе

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