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В Великобритании бастуют портовые и транспортные работники

21 августа 2022 12:18
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Новости Великобритании. В Великобритании началась очередная забастовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании бастуют портовые и транспортные работники-1

Почти 2 000 сотрудников крупнейшего контейнерного порта в стране требуют повышения зарплаты. И пока это условие не будет выполнено, никто к работе не приступит. Профсоюзы призвали руководство компании как можно скорее отреагировать на требования работников. Поскольку даже несколько дней простоя могут серьезно повлиять на торговлю и цепочки международных поставок. Забастовку начали также и работники наземного транспорта и метро. До повышения зарплаты работать отказались 40 тысяч человек. В результате чего в ближайшие дни Британию охватит транспортный коллапс. Местных жителей просят планировать поездки только в случае необходимости. Некоторые районы и вовсе останутся без железнодорожного обслуживания.

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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