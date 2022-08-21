В Великобритании бастуют портовые и транспортные работники

Почти 2 000 сотрудников крупнейшего контейнерного порта в стране требуют повышения зарплаты. И пока это условие не будет выполнено, никто к работе не приступит. Профсоюзы призвали руководство компании как можно скорее отреагировать на требования работников. Поскольку даже несколько дней простоя могут серьезно повлиять на торговлю и цепочки международных поставок. Забастовку начали также и работники наземного транспорта и метро. До повышения зарплаты работать отказались 40 тысяч человек. В результате чего в ближайшие дни Британию охватит транспортный коллапс. Местных жителей просят планировать поездки только в случае необходимости. Некоторые районы и вовсе останутся без железнодорожного обслуживания.