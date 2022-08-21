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Рейтинг канцлера ФРГ упал до рекордно низких отметок

21 августа 2022 12:20
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Новости Германии. Экономический кризис серьезно ударил и по Германии. В стране прогнозируют рекордную за 70 лет инфляцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг канцлера ФРГ упал до рекордно низких отметок-1

Немцы винят в ситуации действующее правительство. В связи с чем рейтинг канцлера ФРГ упал до рекордно низких отметок. Проведенный опрос показал, что работой Шольца недовольны 62 % респондентов. И только 25 % выразили свою поддержку. Результаты «народной любви» опубликовали местные СМИ. Инфляция в Германии уже достигла 8,5 %. Но показатель продолжит расти, уверены экономисты. При этом люди уже едва сводят концы с концами. Впрочем, это еще не худшее время. Впереди зима и очень дорогой отопительный сезон.

# Экономический кризис # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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