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В Турции сразу две аварии с большим количеством жертв – сообщается о 20 и 16 погибших в каждом ДТП

21 августа 2022 10:07
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Новости Турции. В Турции грузовик наехал на толпу. 20 человек погибли, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 из них находятся в критическом состоянии. Есть информация, что у автомобиля отказали тормоза. В результате грузовик протаранил две машины, которые были припаркованы возле дороги, а затем врезался в кафе.

В Турции сразу две аварии с большим количеством жертв – сообщается о 20 и 16 погибших в каждом ДТП-1

Это второе крупное ДТП в Турции за день. На одной из трасс столкновение совершил водитель пассажирского автобуса. Транспортное средство врезалось в пожарную машину, машину скорой помощи и автомобиль с журналистами. В результате аварии погибли 16 человек, более 20 пострадали.

В Турции сразу две аварии с большим количеством жертв – сообщается о 20 и 16 погибших в каждом ДТП-4

Как сообщают местные власти, медики, спасатели и съемочная группа турецкого информагентства работали на трассе, потому что ранее там произошла другая авария. И в это время в них врезался автобус.

# Авария # Новости Турции # Фотофакт

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