В Турции сразу две аварии с большим количеством жертв – сообщается о 20 и 16 погибших в каждом ДТП

Новости Турции. В Турции грузовик наехал на толпу. 20 человек погибли, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 из них находятся в критическом состоянии. Есть информация, что у автомобиля отказали тормоза. В результате грузовик протаранил две машины, которые были припаркованы возле дороги, а затем врезался в кафе.

Это второе крупное ДТП в Турции за день. На одной из трасс столкновение совершил водитель пассажирского автобуса. Транспортное средство врезалось в пожарную машину, машину скорой помощи и автомобиль с журналистами. В результате аварии погибли 16 человек, более 20 пострадали.