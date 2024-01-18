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В Эстонии игнорируют проблемы педагогов

18 января 2024 06:38
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В Эстонии отказались выделить средства на повышение зарплат педагогам. Руководство правительства предложило Министерству образования найти необходимые финансы в своем ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии игнорируют проблемы педагогов-1

Накануне вопрос был вынесен на обсуждение, однако достичь компромисса не удалось. Ранее эстонский профсоюз работников образования анонсировал всеобщую забастовку. Она запланирована на понедельник, 22 января. В Таллине к этой акции планируют присоединиться все учителя.

# Забастовка # Новости Эстонии

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