В Эстонии игнорируют проблемы педагогов

В Эстонии отказались выделить средства на повышение зарплат педагогам. Руководство правительства предложило Министерству образования найти необходимые финансы в своем ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вопрос был вынесен на обсуждение, однако достичь компромисса не удалось. Ранее эстонский профсоюз работников образования анонсировал всеобщую забастовку. Она запланирована на понедельник, 22 января. В Таллине к этой акции планируют присоединиться все учителя.