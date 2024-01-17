Сооснователь партии Rodacy Kamraci: Лукашенко за годы руководства доказал свою правоту. Ему нелегко

Войцех Ольшанский – польский актер, режиссер исторических фильмов, общественный деятель и блогер. Человек, который всегда говорил правду в лицо польскому режиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выступает за национальные интересы и за выход Польши из ЕС. Является сторонником союза с Россией и не скрывая поддерживает политику белорусского Президента.

Войцех Ольшанский, общественный деятель, сооснователь партии Rodacy Kamraci:

Я начал смотреть на господина Лукашенко. Мне за 60, так что когда господин Лукашенко стал Президентом Беларуси, мне был 31 год. И что же, дамы и господа, я вижу, что Президент Лукашенко за эти годы доказал свою правоту. Ему нелегко, потому что столько раз, сколько были попытки обвинить его, его обвиняли в том, что он простой человек, его обвиняли в том, что он руководил колхозом. Для меня и нормальных людей это вообще не было проблемой, потому что мы знаем нашу элегантную элиту из высших классов и знаем, что эта элегантная элита из высших классов – это в основном сутенеры и проститутки, они нашу страну и привели к нищете.

Ольшанский не раз говорил о предателях и преступниках во власти, о необходимости восстановления нормальных дипломатических отношений с нашей страной.