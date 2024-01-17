«Предатели белорусской нации». Поляк Войцех Ольшанский рассказал о преступниках в своей стране
Войцех Ольшанский – польский актер, режиссер исторических фильмов, общественный деятель и блогер. Человек, который всегда говорил правду в лицо польскому режиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выступает за национальные интересы и за выход Польши из ЕС. Является сторонником союза с Россией и не скрывая поддерживает политику белорусского Президента.
Ольшанский не раз говорил о предателях и преступниках во власти, о необходимости восстановления нормальных дипломатических отношений с нашей страной. Неоднократно в своих громких заявлениях активист упоминал и известную польскую инфопомойку, на которую власти тратят десятки миллионов долларов в год. А по факту это самый настоящий рупор Америки со всеми вытекающими из него нечистотами.
Войцех Ольшанский, общественный деятель, сооснователь партии Rodacy Kamraci:
Мы не согласны с тем, чтобы в Польше существовало телевидение [ресурс, признанный в Беларуси экстремистским – прим. ред.], финансируемое за наши деньги. 50 миллионов злотых ежегодно уходит на содержание группы людей, которые реализуют провоенную политику США. Это плохие люди, люди 20-ти с небольшим, что они знают о жизни? Видят только свои нужды. Открыто признаются, что они профессиональные политики и берут за это деньги. Но они не профессиональные политики, они являются профессиональными предателями белорусской нации. Наши отношения должны быть лишены посредника, мы всегда договоримся друг с другом, но если посредником между нами будут американец, немец, француз, к сожалению, он будет продвигать свою идею, и от этой идеи будем страдать и мы, и вы.
Вполне очевидно, что такая правда правящей верхушке Польши, мягко говоря, не нравится. Но о свободе слова и правах человека здесь лишь красиво говорят. А реальные методы борьбы с инакомыслящими у западных демократов вполне известные. Ольшанского не раз задерживали и даже приговорили почти к двум годам тюрьмы и штрафу. Причем лишь за то, что активист однажды сказал, что уедет жить в Беларусь.
Сооснователь партии Rodacy Kamraci: Лукашенко за годы руководства доказал свою правоту. Ему нелегко – подробности.