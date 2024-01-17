Войцех Ольшанский – польский актер, режиссер исторических фильмов, общественный деятель и блогер. Человек, который всегда говорил правду в лицо польскому режиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выступает за национальные интересы и за выход Польши из ЕС. Является сторонником союза с Россией и не скрывая поддерживает политику белорусского Президента.

Ольшанский не раз говорил о предателях и преступниках во власти, о необходимости восстановления нормальных дипломатических отношений с нашей страной. Неоднократно в своих громких заявлениях активист упоминал и известную польскую инфопомойку, на которую власти тратят десятки миллионов долларов в год. А по факту это самый настоящий рупор Америки со всеми вытекающими из него нечистотами.