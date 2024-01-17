Войцех Ольшанский: недружественная политика Польши в отношении Беларуси вредит и вам, и нам

Войцех Ольшанский, общественный деятель, сооснователь партии Rodacy Kamraci:

Насколько я помню, у нас всегда были дипломатические отношения между Беларусью и Польшей. Никогда не воевали, у нас никогда не было ни одного конфликта. Все пошло не по плану, когда США и «святое еврейство» (так следует их называть) решили ввести санкции – неизвестно, для чего, не понятно, для кого. Эти санкции привели к большим проблемам для всех жителей Польши. У нас было хорошее сотрудничество в сельском хозяйстве, развивались экономические связи. Мы получали выгоду от сотрудничества с вами, а вы – от взаимодействия с нами. В то же время наш восточный сосед – необандеровская Украина – президент которой является необандеровцем, культивирует личность Бандеры как героя и отца народа, в своих выступлениях утверждает, что Украина должна стать новым еврейским государством. Что из этого следует, что мы – поляки, должны обеспечить безопасность границ. А это значит, что Польша должна вести недружественную политику в отношении Беларуси. Апофеозом этой недружественной политики должно стать возмущение белорусского общества. А как же может быть иначе, если объявить это конфликтом на границе? На самом деле этот конфликт вредит и вам, и нам.