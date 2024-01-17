Прямой эфир

Войцех Ольшанский: недружественная политика Польши в отношении Беларуси вредит и вам, и нам

17 января 2024 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Настойчиво забыть о тех, кто погибал в боях за свободу от фашистской агрессии, стремятся и в соседней Польше. Сегодня 79-я годовщина освобождения Варшавы от немецких захватчиков, но об этом дне в своей истории польское руководство предпочитает не вспоминать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Войцех Ольшанский: недружественная политика Польши в отношении Беларуси вредит и вам, и нам-1

Войцех Ольшанский – польский актер, режиссер исторических фильмов, общественный деятель и блогер. Человек, который всегда говорил правду в лицо польскому режиму. Он выступает за национальные интересы и за выход Польши из ЕС. Является сторонником союза с Россией и не скрывая поддерживает политику белорусского Президента.

Войцех Ольшанский: недружественная политика Польши в отношении Беларуси вредит и вам, и нам-4

Войцех Ольшанский, общественный деятель, сооснователь партии Rodacy Kamraci:
Насколько я помню, у нас всегда были дипломатические отношения между Беларусью и Польшей. Никогда не воевали, у нас никогда не было ни одного конфликта. Все пошло не по плану, когда США и «святое еврейство» (так следует их называть) решили ввести санкции неизвестно, для чего, не понятно, для кого. Эти санкции привели к большим проблемам для всех жителей Польши. У нас было хорошее сотрудничество в сельском хозяйстве, развивались экономические связи. Мы получали выгоду от сотрудничества с вами, а вы от взаимодействия с нами. В то же время наш восточный сосед – необандеровская Украина – президент которой является необандеровцем, культивирует личность Бандеры как героя и отца народа, в своих выступлениях утверждает, что Украина должна стать новым еврейским государством. Что из этого следует, что мы – поляки, должны обеспечить безопасность границ. А это значит, что Польша должна вести недружественную политику в отношении Беларуси. Апофеозом этой недружественной политики должно стать возмущение белорусского общества. А как же может быть иначе, если объявить это конфликтом на границе? На самом деле этот конфликт вредит и вам, и нам.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Алёша» – это символ нашего города». Жители Болгарии выступили против сноса памятника
17 января 2024 16:49

«Алёша» – это символ нашего города». Жители Болгарии выступили против сноса памятника

Захарова: усиление войск НАТО вблизи границ Союзного государства носит провокационный характер
17 января 2024 16:48

Захарова: усиление войск НАТО вблизи границ Союзного государства носит провокационный характер

Польша ужесточила правила призыва при мобилизации
17 января 2024 13:58

Польша ужесточила правила призыва при мобилизации