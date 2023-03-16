В ЕС рассматривают предложение опять снизить ценовой потолок на российскую нефть

Эстония, Польша и Литва предложили снизить ценовой потолок на российскую нефть. Об этом сообщает одно из ведущих американских СМИ Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если ЕС примет предложение, ежемесячные доходы Москвы могут сократиться на 650 миллионов долларов в месяц. Напомним, в декабре 2022 года Евросоюз уже установил предельную стоимость нефти из России – она равна 60 долларам за баррель. Однако сегодня некоторым странам этого оказалось недостаточно. Снизить цену предлагают еще почти на 10 долларов.