Прямой эфир

В ЕС рассматривают предложение опять снизить ценовой потолок на российскую нефть

16 марта 2023 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эстония, Польша и Литва предложили снизить ценовой потолок на российскую нефть. Об этом сообщает одно из ведущих американских СМИ Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС рассматривают предложение опять снизить ценовой потолок на российскую нефть-1

Если ЕС примет предложение, ежемесячные доходы Москвы могут сократиться на 650 миллионов долларов в месяц. Напомним, в декабре 2022 года Евросоюз уже установил предельную стоимость нефти из России – она равна 60 долларам за баррель. Однако сегодня некоторым странам этого оказалось недостаточно. Снизить цену предлагают еще почти на 10 долларов.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США, Канада и Евросоюз требуют от Африки прекратить контакты с РФ
16 марта 2023 06:48

США, Канада и Евросоюз требуют от Африки прекратить контакты с РФ

Было бы то, что в Украине. Могла ли в Беларуси начаться война после протестов в 2020-м?
15 марта 2023 19:38

Было бы то, что в Украине. Могла ли в Беларуси начаться война после протестов в 2020-м?

Иран перенял опыт Беларуси на протестах? Международный журналист о сотрудничестве стран
15 марта 2023 19:24

Иран перенял опыт Беларуси на протестах? Международный журналист о сотрудничестве стран