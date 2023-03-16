США, Канада и Евросоюз требуют от Африки прекратить контакты с РФ

Штаты, Канада и Европейский союз предпринимают попытки помешать сотрудничеству между Африкой и Российской Федерацией, заявили в российском МИД, пишет РИА Новости.

Все это происходит накануне второго саммита «Россия-Африка». В буквальном смысле осаждают лидеров и власти африканских стран с требованием оборвать сотрудничество с Москвой, отметил посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства РФ Олег Озеров.

Он напомнил о заявлениях главы Министерства финансов Соединенных Штатов Йеллен, которая во всех африканских странах во время своего визита продвигала политику антироссийских санкций и грозила жестко реагировать на нарушение рестрикций. Очередной факт шантажа, угроз, которые никак не могут быть в современном мире, сказал дипломат.