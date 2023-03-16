Прямой эфир

США, Канада и Евросоюз требуют от Африки прекратить контакты с РФ

16 марта 2023 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Штаты, Канада и Европейский союз предпринимают попытки помешать сотрудничеству между Африкой и Российской Федерацией, заявили в российском МИД, пишет РИА Новости. 

Все это происходит накануне второго саммита «Россия-Африка». В буквальном смысле осаждают лидеров и власти африканских стран с требованием оборвать сотрудничество с Москвой, отметил посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства РФ Олег Озеров.

Он напомнил о заявлениях главы Министерства финансов Соединенных Штатов Йеллен, которая во всех африканских странах во время своего визита продвигала политику антироссийских санкций и грозила жестко реагировать на нарушение рестрикций. Очередной факт шантажа, угроз, которые никак не могут быть в современном мире, сказал дипломат. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Джанет Йеллен

Другие новости рубрики

Все новости
Было бы то, что в Украине. Могла ли в Беларуси начаться война после протестов в 2020-м?
15 марта 2023 19:38

Было бы то, что в Украине. Могла ли в Беларуси начаться война после протестов в 2020-м?

Иран перенял опыт Беларуси на протестах? Международный журналист о сотрудничестве стран
15 марта 2023 19:24

Иран перенял опыт Беларуси на протестах? Международный журналист о сотрудничестве стран

В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции
15 марта 2023 19:09

В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции