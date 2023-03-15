Было бы то, что в Украине. Могла ли в Беларуси начаться война после протестов в 2020-м?

Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь»:

С чего все началось? 2014 год, неконституционная смена власти, Майдан. Приезжал Байден, тогда еще был вице-президентом, сколько он раз поддерживал, какой бизнес на разрухе украинской власти и украинской государственности делали, в том числе семья Байдена. Все мы это прекрасно знаем. Поэтому все начинается с тех вещей, которые мы по сути своей предотвратили в 2020 году. Именно с этих мирных лозунгов, мирных протестов, цветочков, поцелуев, которые тогда нам показывали, снятые кеды на лавочке и так далее, все приходит к одному – к войне, горячей фазе. И мы сегодня должны еще раз подчеркнуть, что если бы мы тогда, и власть, и Президент, и силовики не выстояли, сегодня все то, что происходит на территории братской Украины, было бы прямо здесь. В Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле. И в других наших районах, городах, поселках. Было бы то, что сегодня происходит в Украине. Страх, боль и горе. Горе народа – это самое страшное, что может быть. А мы этот мир сберегли. В День Конституции еще раз говорим о том, что мир – это очень хрупкая материя. Конечно, все, что сегодня делает белорусская власть, нацелено на то, чтобы никогда в жизни белорусы и нынешнее поколение, которое живет здесь, никогда бы не увидели эту горесть войны.

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