Польша, Литва и Эстония требуют снизить потолок цен на российскую нефть

Страны Европейского союза призывают снизить потолок стоимости российской нефти до 51,45 доллара за баррель, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Такое предложение выдвинули Польша, Литва и Эстония. Страны требуют снизить установленный в декабре 2022 года потолок цен на нефть из Российской Федерации. Речь идет о снижении стоимости с 60 до 51,46 доллара за баррель. Для принятия такого решения необходимо согласие всех стран, входящих в Евросоюз. Сообщается, что вопрос о потолке цен на нефть из РФ планируется вынести на обсуждение сегодня,15 марта.