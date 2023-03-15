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Польша, Литва и Эстония требуют снизить потолок цен на российскую нефть

15 марта 2023 11:16
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Страны Европейского союза призывают снизить потолок стоимости российской нефти до 51,45 доллара за баррель, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. 

Такое предложение выдвинули Польша, Литва и Эстония. Страны требуют снизить установленный в декабре 2022 года потолок цен на нефть из Российской Федерации. Речь идет о снижении стоимости с 60 до 51,46 доллара за баррель. Для принятия такого решения необходимо согласие всех стран, входящих в Евросоюз. Сообщается, что вопрос о потолке цен на нефть из РФ планируется вынести на обсуждение сегодня,15 марта. 

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# Международная политика

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