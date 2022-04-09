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В ЕС появился запрет на перевозку грузов транспортом из России и Беларуси

09 апреля 2022 07:35
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Европа близка к санкционному лимиту. Очередное ограничение – запрет перевозки грузов по территории ЕС транспортом из России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ЕС появился запрет на перевозку грузов транспортом из России и Беларуси-1

Ограничение из пятого пакета санкций нанесет еще больший урон по многим экономикам Европы. А кризис уже налицо. Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций заявил прямым текстом: все происходящее крайне не вовремя. Поскольку сейчас страны имеют высокие расходы на здравоохранение и борьбу с пандемией, а покупательская способность продолжает планомерно снижаться, скачок цен на основные продукты питания неминуем. Да и хватит ли продуктов на всех?  

В ЕС появился запрет на перевозку грузов транспортом из России и Беларуси-4

Так, в некоторых магазинах Великобритании уже действует ограничение на покупку растительного масла: не более двух бутылок в одни руки. Рекордная инфляция за последние 40 лет зафиксирована в США, безудержно скачут цены и в еврозоне. Стремительнее всего в мире дорожают зерно, молочные продукты и растительные масла.  

# Санкции # Цюй Дунъюй # Фотофакт

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