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Погибли 39 человек. 8 апреля был нанесён удар по вокзалу украинского Краматорска

08 апреля 2022 18:43
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Москва выступает за продолжение усилий Минска в организации переговоров с Украиной. Об этом заявил 8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Чтобы Беларусь была среди них». Сергей Лавров о странах-гарантах безопасности Украины. Читайте здесь.  

Погибли 39 человек. 8 апреля был нанесён удар по вокзалу украинского Краматорска-1

Что касается самой ситуации в Украине, то она по-прежнему сложная. Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация мирного населения. По заявлению главы ДНР, погибли 39 человек.

Погибли 39 человек. 8 апреля был нанесён удар по вокзалу украинского Краматорска-4

Украинская сторона обвинила в этом российских военных. Однако в Министерстве обороны отвергли обвинения, заявив, что ракеты «Точка-У», которыми был нанесен удар, не состоят на вооружении ни у России, ни у подразделений ДНР и ЛНР.  

Погибли 39 человек. 8 апреля был нанесён удар по вокзалу украинского Краматорска-7

Тем временем российские военные продолжают и дальше помогать мирному населению. Они организовали эвакуацию из Херсонской области в Крым около 200 иностранцев. Также доставлено более 60 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям Изюма в Харьковской области.  

# Международная политика # Сергей Лавров # Фотофакт

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