Погибли 39 человек. 8 апреля был нанесён удар по вокзалу украинского Краматорска

Москва выступает за продолжение усилий Минска в организации переговоров с Украиной. Об этом заявил 8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Чтобы Беларусь была среди них». Сергей Лавров о странах-гарантах безопасности Украины. Читайте здесь.

Что касается самой ситуации в Украине, то она по-прежнему сложная. Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация мирного населения. По заявлению главы ДНР, погибли 39 человек.

Украинская сторона обвинила в этом российских военных. Однако в Министерстве обороны отвергли обвинения, заявив, что ракеты «Точка-У», которыми был нанесен удар, не состоят на вооружении ни у России, ни у подразделений ДНР и ЛНР.