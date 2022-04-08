Призвала освободить спорт от политики. Представитель Беларуси высказалась на заседании Генассамблеи ООН
Беларусь категорически против того, чтобы наших спортсменов отстраняли от международных соревнований. Эту позицию 8 апреля озвучил представитель нашей страны на 76-й сессии Генассамблеи ООН. На заседании, помимо прочего, обсуждался большой спорт. Прежде всего как один из главных инструментов построения мира. Но, как показала практика, заявленные принципы некоторыми странами понимаются по-своему.
Екатерина Мозговая, третий секретарь Постоянного представительства Беларуси при ООН:
К сожалению, с недавних пор большой спорт – это большая политика, и вместо укрепления мира он становится заложником политических игр, инструментом давления и санкций против отдельных государств. В этой ситуации, несомненно, проигрывают все – и болельщики, и спортсмены, которых по политическим мотивам лишают возможности реализовать свой потенциал после долгих лет упорной подготовки.
Представитель Беларуси призвала освободить спорт от политики, как того требует Олимпийская хартия. А также еще раз заверила, что наша страна всегда поддерживала и поддерживает развитие международного спортивного сотрудничества и укрепление дружеских связей между народами посредством спорта на основе гуманистических идеалов и принципов олимпизма.