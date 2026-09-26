Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала данные, которые уже называют сигналом тревоги. В августе индекс продовольственных цен ФАО вырос на 1,9 % по сравнению с июлем и превысил показатель в 133 пункта – это максимум с конца 2022 года.
Беларусь способна прокормить до 100 миллионов человек в будущем и уже сейчас играет стратегическую роль в глобальной продовольственной безопасности. Об этом по итогам встречи с Президентом Беларуси заявил Цюй Дунъюй.
Любые попытки изолировать Беларусь и ввести санкционные ограничения контрпродуктивны – они напрямую бьют по глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.
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