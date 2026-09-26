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Новости по тегу #Цюй Дунъюй

В мире – убытки, а в Беларуси – урожай. Как страна обеспечивает продовольственную безопасность?
26 сентября 2026 16:45

В мире – убытки, а в Беларуси – урожай. Как страна обеспечивает продовольственную безопасность?

От политики до защиты экологии! Гендиректор ФАО назвал Беларусь примером баланса во всем
01 июня 2026 13:47

От политики до защиты экологии! Гендиректор ФАО назвал Беларусь примером баланса во всем

Лукашенко: Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием
01 июня 2026 11:01

Лукашенко: Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием

В ЕС появился запрет на перевозку грузов транспортом из России и Беларуси
09 апреля 2022 07:35

В ЕС появился запрет на перевозку грузов транспортом из России и Беларуси