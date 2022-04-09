Во Франции наступил «день тишины» перед выборами президента страны

Новости Франции. Запрет на предвыборную агитацию вступил в силу 9 апреля во Франции. Страна замирает в ожидании, а 12 претендентов на пост главы государства готовятся выслушать вердикт, который завтра им вынесут избиратели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воскресенье французы проголосуют в первом туре президентских выборов, которые определят, кто будет управлять второй по величине экономикой Европейского союза. Как показывают социологические исследования, основная конкуренция развернется между действующим главой государства Эммануэлем Макроном и кандидатом от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Причем по результатам последнего соцопроса, Макрон возглавляет президентскую гонку с отрывом лишь в 1 %.