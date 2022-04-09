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Во Франции наступил «день тишины» перед выборами президента страны

09 апреля 2022 07:23
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Новости Франции. Запрет на предвыборную агитацию вступил в силу 9 апреля во Франции. Страна замирает в ожидании, а 12 претендентов на пост главы государства готовятся выслушать вердикт, который завтра им вынесут избиратели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции наступил «день тишины» перед выборами президента страны -1

В воскресенье французы проголосуют в первом туре президентских выборов, которые определят, кто будет управлять второй по величине экономикой Европейского союза. Как показывают социологические исследования, основная конкуренция развернется между действующим главой государства Эммануэлем Макроном и кандидатом от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Причем по результатам последнего соцопроса, Макрон возглавляет президентскую гонку с отрывом лишь в 1 %.  

# Выборы во Франции # Эммануэль Макрон # Марин Ле Пен # Фотофакт

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