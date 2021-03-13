В Ереване во время встречи Пашиняна и Саркисяна протестующие чуть не прорвали оцепление

Новости Армении. В Ереване митинг сторонников оппозиции перерос в стычки с правоохранителями, несколько человек задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Армении. В Ереване митинг сторонников оппозиции перерос в стычки с правоохранителями, несколько человек задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие пытались прорвать оцепление. В результате полицейские начали оттеснять митингующих от здания резиденции президента страны Армена Саркисяна, куда прибыл на переговоры премьер-министр Никол Пашинян.
Политики собрались обсудить способы выхода из кризиса, в частности, возможность проведения внеочередных парламентских выборов.
Оппозиция требует отставки премьера. Участники акции протеста скандировали «Армения без Никола» и «Никол – предатель».