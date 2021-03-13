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В Ереване во время встречи Пашиняна и Саркисяна протестующие чуть не прорвали оцепление

13 марта 2021 19:46
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Новости Армении. В Ереване митинг сторонников оппозиции перерос в стычки с правоохранителями, несколько человек задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване во время встречи Пашиняна и Саркисяна протестующие чуть не прорвали оцепление-1

Протестующие пытались прорвать оцепление. В результате полицейские начали оттеснять митингующих от здания резиденции президента страны Армена Саркисяна, куда прибыл на переговоры премьер-министр Никол Пашинян.

В Ереване во время встречи Пашиняна и Саркисяна протестующие чуть не прорвали оцепление-4

Политики собрались обсудить способы выхода из кризиса, в частности, возможность проведения внеочередных парламентских выборов.

В Ереване во время встречи Пашиняна и Саркисяна протестующие чуть не прорвали оцепление-7

Оппозиция требует отставки премьера. Участники акции протеста скандировали «Армения без Никола» и «Никол – предатель».

# Акции протеста # Никол Пашинян # Армен Саркисян # Фотофакт

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