Авиакатастрофа в Казахстане: двое выживших в реанимации, некоторые рейсы отложены
Новости Казахстана. В Казахстане выясняют подробности крушения военного самолета Ан-26, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ. Воздушное судно погранслужбы Комитета национальной безопасности врезалось в землю при заходе на посадку в аэропорт Алма-Аты. Самолет прибыл из Нур-Султана.
На борту находились шесть человек, четверо из них погибли на месте. Двое госпитализированы, они находятся в отделении интенсивной терапии.
Спасателям, прибывшим на место трагедии, удалось в считанные минуты справиться с возгоранием. Сейчас в аэропорту отложено отправление рейсов на некоторые направления. Причины авиакатастрофы выясняются.