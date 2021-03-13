Авиакатастрофа в Казахстане: двое выживших в реанимации, некоторые рейсы отложены

Новости Казахстана. В Казахстане выясняют подробности крушения военного самолета Ан-26, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ. Воздушное судно погранслужбы Комитета национальной безопасности врезалось в землю при заходе на посадку в аэропорт Алма-Аты. Самолет прибыл из Нур-Султана.

На борту находились шесть человек, четверо из них погибли на месте. Двое госпитализированы, они находятся в отделении интенсивной терапии.