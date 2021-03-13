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В Италии вводят карантин на пасхальные выходные, «не более четырёх» в Южной Корее и локдаун в Сербии

13 марта 2021 19:39
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Из-за пандемии коронавируса власти многих стран продолжают усиливать ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербия на эти выходные, 13 и 14 марта, вводит локдаун. Будут закрыты все кафе, рестораны, магазины, салоны красоты, детские игровые залы и спортивные объекты.

В Италии вводят карантин на пасхальные выходные, «не более четырёх» в Южной Корее и локдаун в Сербии-1

С понедельника, 15 марта, в Варшаве вводят более жесткий карантин.

В Италии вводят карантин на пасхальные выходные, «не более четырёх» в Южной Корее и локдаун в Сербии-4

В Южной Корее на две недели продлили максимальный режим социального дистанцирования: ограничена работа общепита и запрещено собираться группами более четырех человек.

В Италии вводят карантин на пасхальные выходные, «не более четырёх» в Южной Корее и локдаун в Сербии-7

Италия на пасхальные выходные, с 3 по 5 апреля, вводит общенациональный карантин.

# Коронавирус # Фотофакт

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