В Италии вводят карантин на пасхальные выходные, «не более четырёх» в Южной Корее и локдаун в Сербии

Из-за пандемии коронавируса власти многих стран продолжают усиливать ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сербия на эти выходные, 13 и 14 марта, вводит локдаун. Будут закрыты все кафе, рестораны, магазины, салоны красоты, детские игровые залы и спортивные объекты.
С понедельника, 15 марта, в Варшаве вводят более жесткий карантин.
В Южной Корее на две недели продлили максимальный режим социального дистанцирования: ограничена работа общепита и запрещено собираться группами более четырех человек.
Италия на пасхальные выходные, с 3 по 5 апреля, вводит общенациональный карантин.