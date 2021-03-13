В Италии вводят карантин на пасхальные выходные, «не более четырёх» в Южной Корее и локдаун в Сербии

Из-за пандемии коронавируса власти многих стран продолжают усиливать ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сербия на эти выходные, 13 и 14 марта, вводит локдаун. Будут закрыты все кафе, рестораны, магазины, салоны красоты, детские игровые залы и спортивные объекты.

С понедельника, 15 марта, в Варшаве вводят более жесткий карантин.

В Южной Корее на две недели продлили максимальный режим социального дистанцирования: ограничена работа общепита и запрещено собираться группами более четырех человек.