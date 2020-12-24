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В Ереване протестующие попытались сорвать заседание кабмина, блокируя вход в здание

24 декабря 2020 11:59
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Новости Армении. В Ереване не утихают протесты оппозиции. Противники премьер-министра страны, пытаясь сорвать заседание кабмина, попытались заблокировать вход в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция длилась около 40 минут. В Ереване протестующие парализовали работу метро

В Ереване протестующие попытались сорвать заседание кабмина, блокируя вход в здание-1

Демонстранты мешали движению транспорта и не давали проехать к Дому правительства министрам. Начались потасовки. Полиция Армении задержала 69 участников акции протеста у здания кабмина.

В Ереване протестующие попытались сорвать заседание кабмина, блокируя вход в здание-4

Напомним, несколько дней назад митингующие объявили бессрочную забастовку и разбили на центральной площади палаточный городок. Они не собираются уходить, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.

В Ереване протестующие попытались сорвать заседание кабмина, блокируя вход в здание-7

Гражданское противостояние в Ереване началось после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В глазах митингующих именно Пашинян – виновник поражения Армении в этой войне.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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