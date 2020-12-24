В Ереване протестующие попытались сорвать заседание кабмина, блокируя вход в здание

Новости Армении. В Ереване не утихают протесты оппозиции. Противники премьер-министра страны, пытаясь сорвать заседание кабмина, попытались заблокировать вход в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция длилась около 40 минут. В Ереване протестующие парализовали работу метро

Демонстранты мешали движению транспорта и не давали проехать к Дому правительства министрам. Начались потасовки. Полиция Армении задержала 69 участников акции протеста у здания кабмина.

Напомним, несколько дней назад митингующие объявили бессрочную забастовку и разбили на центральной площади палаточный городок. Они не собираются уходить, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.