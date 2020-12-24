В Балтиморе при взрыве в офисном здании пострадали 23 человека

Новости США. В американском Балтиморе в результате взрыва в офисном здании пострадали 23 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девять из них в критическом состоянии находятся в больнице.

После мощного хлопка возник небольшой пожар и частично обрушилась крыша. В момент ЧП высотка практически была пустой. В здании велись работы по отладке системы вентиляции и отопления. Вероятнее всего именно это и стало причиной происшествия.