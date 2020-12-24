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В Балтиморе при взрыве в офисном здании пострадали 23 человека

24 декабря 2020 09:14
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Новости США. В американском Балтиморе в результате взрыва в офисном здании пострадали 23 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девять из них в критическом состоянии находятся в больнице.

В Балтиморе при взрыве в офисном здании пострадали 23 человека-1

После мощного хлопка возник небольшой пожар и частично обрушилась крыша. В момент ЧП высотка практически была пустой. В здании велись работы по отладке системы вентиляции и отопления. Вероятнее всего именно это и стало причиной происшествия.

В Балтиморе при взрыве в офисном здании пострадали 23 человека-4

Очевидцы сообщают, что после взрыва со здания рухнули строительные леса. Два человека, которые мыли окна, уцепившись за конструкции, ждали помощи около получаса. Их удалось спасти.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

# Взрыв # Фотофакт

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