Прямой эфир

Санта-Клаус из Лапландии отправился в кругосветное путешествие. Как изменилась традиция из-за пандемии?

24 декабря 2020 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Финляндии. Санта-Клаус отправился в очередное кругосветное путешествие. Новогодний волшебник выехал из резиденции в Лапландии под музыкальное сопровождение своих помощников-эльфов. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санта-Клаус из Лапландии отправился в кругосветное путешествие. Как изменилась традиция из-за пандемии?-1

Чтобы стать свидетелями этого момента, обычно в деревушку съезжаются сотни туристов со всего мира. Однако в 2020 году в традицию вмешалась пандемия.

Санта-Клаус из Лапландии отправился в кругосветное путешествие. Как изменилась традиция из-за пандемии?-4

Санта-Клаус из Лапландии отправился в кругосветное путешествие. Как изменилась традиция из-за пандемии?-6

В своей праздничной речи Санта назвал уходящий год тяжелым для всех. По его словам, в этот раз он получил много писем, в которых ребята просили не игрушки, а возможность проводить побольше времени с близкими.

Санта-Клаус из Лапландии отправился в кругосветное путешествие. Как изменилась традиция из-за пандемии?-9

Пожелав всем здоровья и счастливого Рождества, волшебник отправился в далекий путь.

# Новый год # Юлия Алексеюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Балтиморе при взрыве в офисном здании пострадали 23 человека
24 декабря 2020 09:14

В Балтиморе при взрыве в офисном здании пострадали 23 человека

Вспышку птичьего гриппа отмечают в 13 префектурах Японии. Уничтожили уже несколько миллионов кур
24 декабря 2020 08:50

Вспышку птичьего гриппа отмечают в 13 префектурах Японии. Уничтожили уже несколько миллионов кур

Новый штамм коронавируса из Великобритании распространяется по странам
24 декабря 2020 08:29

Новый штамм коронавируса из Великобритании распространяется по странам