Санта-Клаус из Лапландии отправился в кругосветное путешествие. Как изменилась традиция из-за пандемии?

Новости Финляндии. Санта-Клаус отправился в очередное кругосветное путешествие. Новогодний волшебник выехал из резиденции в Лапландии под музыкальное сопровождение своих помощников-эльфов. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы стать свидетелями этого момента, обычно в деревушку съезжаются сотни туристов со всего мира. Однако в 2020 году в традицию вмешалась пандемия.

В своей праздничной речи Санта назвал уходящий год тяжелым для всех. По его словам, в этот раз он получил много писем, в которых ребята просили не игрушки, а возможность проводить побольше времени с близкими.