Вспышку птичьего гриппа отмечают в 13 префектурах Японии. Уничтожили уже несколько миллионов кур

Новости Японии. Около миллиона кур уничтожат в японской Тибе. Причина – птичий грипп. Вспышка этой инфекции зафиксирована уже в 13 префектурах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Около миллиона кур уничтожат в японской Тибе. Причина – птичий грипп. Вспышка этой инфекции зафиксирована уже в 13 префектурах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 10-километровой зоне вокруг фермы введен карантин. Для ликвидации последствий инфекции в регион направлены военные.
Япония стала одной из нескольких стран, где осенью 2020-го зафиксирован всплеск птичьего гриппа. С ноября по всей стране уничтожили почти 3 миллиона кур.