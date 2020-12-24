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Вспышку птичьего гриппа отмечают в 13 префектурах Японии. Уничтожили уже несколько миллионов кур

24 декабря 2020 08:50
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Новости Японии. Около миллиона кур уничтожат в японской Тибе. Причина – птичий грипп. Вспышка этой инфекции зафиксирована уже в 13 префектурах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышку птичьего гриппа отмечают в 13 префектурах Японии. Уничтожили уже несколько миллионов кур-1

В 10-километровой зоне вокруг фермы введен карантин. Для ликвидации последствий инфекции в регион направлены военные.

Вспышку птичьего гриппа отмечают в 13 префектурах Японии. Уничтожили уже несколько миллионов кур-4

Япония стала одной из нескольких стран, где осенью 2020-го зафиксирован всплеск птичьего гриппа. С ноября по всей стране уничтожили почти 3 миллиона кур.

# Птичий грипп # Фотофакт

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