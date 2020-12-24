Вспышку птичьего гриппа отмечают в 13 префектурах Японии. Уничтожили уже несколько миллионов кур

Новости Японии. Около миллиона кур уничтожат в японской Тибе. Причина – птичий грипп. Вспышка этой инфекции зафиксирована уже в 13 префектурах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 10-километровой зоне вокруг фермы введен карантин. Для ликвидации последствий инфекции в регион направлены военные.