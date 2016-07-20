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Драка в Ереване: люди недовольны отключением коммунальных услуг из-за спецоперации

20 июля 2016 08:21
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Новости Армении. Новый виток развития получила история вокруг заложников в Ереване. Минувшей ночью возле полицейского участка местные жители устроили драку. Пострадали несколько правоохранителей.

Люди вышли на улицы, недовольные тем, что в их домах отключили воду, газ и электричество.

А виной этому спецоперация. Террористы уже четвертые сутки удерживают 4 заложников. Силовики стянули большое количество живой силы к участку, однако вероятность штурма исключена.

До сих пор продолжаются переговоры с преступниками. Они требуют отпустить лидера радикалов из-под стражи. Его арестовали ранее по обвинению в незаконной покупке и продаже оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Заложники в Ереване

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