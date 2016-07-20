Бельгия заявила, что может возглавить ЕС вместо Великобритании

Новости Бельгии. Бельгия готова принять председательство в Совете ЕС вместо Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел королевства.

При этом Брюссель, который и так является столицей Евросоюза, может завершить все необходимые для этого процедуры в кратчайшие сроки.

Отметим, что несколько часов назад премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй сообщила Дональду Туску, что Великобритания отказывается возглавить Совет Европы из-за Brexit.

Формально островное государство ещё входит в ЕС. А по оценкам экспертов окончательный разрыв отношений между Лондоном и Брюсселем состоится не ранее, чем через три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.