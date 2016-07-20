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Во Франции теперь могут арестовать любого подозрительного гражданина

20 июля 2016 15:07
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Новости Франции. Мобилизация военных и полиции началась во Франции. Всего под неё попадают порядка 10 тысяч человек из оперативного резерва. Это следующий шаг правительства пятой республики по повышению уровня безопасности в стране.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайного положения в стране продлили ещё на полгода. Принять такие меры Президент страны решил после теракта в Ницце, где атака экстремистов унесла жизни 84 человек.

Отметим, что режим ЧП предполагает расширенные полномочия для полиции и военных. Они имеют право поместить под домашний арест любого подозрительного гражданина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Теракт в Ницце

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