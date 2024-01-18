В Эквадоре убит прокурор, который вёл дело о захвате телестудии

В Эквадоре, который пытается оправиться от вооруженного мятежа наркобанд, совершено новое громкое преступление. Там убит прокурор, который вел дело о недавнем захвате телестудии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные расстреляли его машину, после чего скрылись с места происшествия. У погибшего было много врагов. Кроме расследования преступлений транснациональных группировок, он курировал дела о коррупции в полиции и системе здравоохранения. Власти Эквадора пообещали провести тщательное расследование убийства, усилить охрану прокуроров и свидетелей по уголовным делам.