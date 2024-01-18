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Сильный шторм пронёсся по западу Австралии

18 января 2024 06:46
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Сильный шторм накрыл запад Австралии. Пострадали более 30 тысяч зданий. Среди них крупные предприятия. Сообщений о жертвах не поступало, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный шторм пронёсся по западу Австралии-1

Жители одного из городов покинули его добровольно. Но многие решили не уезжать. В последнее время на регион обрушилось немало испытаний. Одно из них – тепловая волна, которая вызвала повышение температуры воздуха до 40 градусов.

# Природные катаклизмы # Новости Австралии

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