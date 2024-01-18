Гуманитарная ситуация в Судане вызывает тревогу ООН

Гуманитарная ситуация в Судане вызывает тревогу в ООН. По ее данным, около 18 миллионов жителей страны нуждаются в помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис продовольствия возник на фоне засухи и внутреннего военного конфликта. Ситуация ухудшилась в конце 2023 года. Тогда боевые действия охватили центральные и южные регионы, которые кормят страну за счет заводов и фермерских хозяйств. С апреля 2023-го, когда начались боевые действия, в Судане погибли более 12,5 тысячи человек. Почти 8 миллионов стали вынужденными переселенцами.