Эквадор погружается в хаос. Власти объявили настоящую войну городским бандам

Стрельба, пожары и военная техника в центре столицы. Власти Эквадора объявили войну бандитским формированиям и террористическим ячейкам. В стране введен режим внутреннего вооруженного конфликта и чрезвычайное положение. Из-за чего ситуация достигла критической отметки и что сейчас происходит на улицах Кито – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько предприятий и торговых центров в столице Эквадора закрылись из-за грабежей. В целях безопасности эвакуируют служащих госструктур. Из тюрьмы Эквадора сбежал главарь банды, некогда самый разыскиваемый в стране, которого обвиняли в причастности к убийству кандидата в президенты. Это стало началом хаоса в южноамериканском государстве. Осужденные взбунтовались в тюрьмах, а те, кому удалось в свое время уйти от правосудия, устроили бардак на улицах. Побег из тюрьмы главаря банды спровоцировал массовые беспорядки по всему Эквадору – подробности.

Власти на происходящее отреагировали незамедлительно. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля.

Даниэль Нобоа, президент Эквадора:

Это борьба каждого и демонстрация своей поддержки. Мы видим признак того, что в стране все должно измениться и что наших законов недостаточно, чтобы жить в мире.

Однако действия правительства вызвали волну беспорядков по всей стране. В ночь на 9 января участники бандформирований начали поджигать машины и автобусы, взрывать самодельные бомбы. Жертвами конфликта стали уже как минимум 10 человек. Сколько находятся в заложниках у преступников, точно неизвестно, но не менее 150 жителей. Бандиты захватили жителей в метро, университете, тюрьмах.

Нападению подвергся даже местный телеканал. Во время прямого эфира террористы взяли в плен ведущих.

Правда, здесь полиция сработала оперативно. При поддержке спецназа нападавших задержали, а людей освободили. Напавшим на телестудию предъявят обвинения в терроризме.

Хорхе Рендон, заместитель директора телеканала:

Спасибо Богу, мы живы. Это было крайне жестокое нападение. Они выстрелили одному из наших операторов в ногу, другому сломали руку. Спасибо полиции, которая отлично справилась, их тактические подразделения сумели установить контроль над ситуацией.

Сесар Сапата, генеральный командующий национальной полиции Эквадора:

На данный момент арестованы 13 человек. Мы также изъяли несколько единиц огнестрельного оружия: два длинноствольных, два пистолета, гранаты, а также взрывчатые вещества.

На улицы выведена бронетехника, военные взяли под контроль стратегические объекты. Власти объявили преступные группировки военными целями. Это значит, что с ними не будут вести переговоры. Армии приказано нейтрализовать более 20 группировок, которые насчитывают десятки тысяч участников.