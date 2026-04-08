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В Дагестане объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня

08 апреля 2026 06:47
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В Дагестане из-за масштабных наводнений объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия ударила по республике дважды – в конце марта и в начале апреля, а ситуацию усугубил прорыв дамбы.

В результате наводнений погибли 6 человек, эвакуированы более 200 жителей. Вода затопила свыше 6 тысяч жилых домов и приусадебных участков в 25 населенных пунктах, а также более 500 участков автомобильных дорог. Пострадавшим оказывают помощь и выплачивают компенсации. Специалисты продолжают оценивать ущерб и ликвидировать последствия ливней. В ближайшее время статус ЧС могут повысить до федерального.

Ливни в Дагестане привели к масштабным подтоплениям.

# ЧП # Международная политика # Природные катаклизмы

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