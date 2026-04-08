В Доминиканской Республике годовщина обрушения крыши ночного клуба в Санто-Домингo

В Доминиканской Республике сегодня, 8 апреля, годовщина обрушения крыши ночного клуба в Санто-Домингo – одной из самых тяжелых техногенных катастроф в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В апреле 2025-го во время концерта в переполненном зале конструкция рухнула, унеся жизни сотен людей и оставив десятки раненых.

Выжившие и родственники погибших вспоминают ту ночь как момент, когда обычный праздник превратился в хаос. Многие оказались под завалами, другие – в полной темноте и панике, пытаясь выбраться или помочь окружающим. Люди говорят, что спустя год боль утраты не стала меньше, а вопросы к расследованию остаются.

Общественность критикует ход следствия, указывая на то, что клубу якобы заранее сообщали о проблемах с конструкцией крыши. По версии прокуратуры, на здание могли установить тяжелое оборудование без необходимых технических расчетов, что и привело к перегрузке. Владельцы заведения проходят по делу как обвиняемые по статье о непредумышленном причинении смерти, однако настаивают на своей невиновности. Тем временем у закрытого клуба продолжают собираться активисты. Они вывешивают фотографии погибших и заявляют, что будут добиваться справедливости до тех пор, пока виновные, по их мнению, не понесут ответственность.