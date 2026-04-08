В Сербии усиливается давление на предприятия пластиковой промышленности. На фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарушений глобальных поставок нефтехимии местные производители сталкиваются с резким ростом цен на сырье и перебоями в логистике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одном из белградских предприятий, выпускающем полиэтиленовые и полипропиленовые листы, отмечают: стоимость ключевых материалов выросла почти вдвое всего за несколько недель. Несмотря на созданные запасы, компании вынуждены работать в условиях постоянного удорожания газа, топлива и электроэнергии.

Слободан Скундрич, генеральный директор компании BWC Group:

По сути, сейчас цены чрезвычайно высокие – примерно вдвое выше, чем два месяца назад. Вторая проблема – цепочки поставок. Логистика и транспортировка в нынешних условиях занимают слишком много времени – более двух месяцев.

Ситуация отражается на всей химической отрасли страны. Некоторые компании временно прекращают прием новых заказов, чтобы удержать рынок от резких колебаний. В Сербии работает более 2600 предприятий, связанных с производством пластиковой продукции.

Сектор имеет стратегическое значение для экономики. Чтобы смягчить последствия, правительство ввело ряд мер. Временно запрещен экспорт топлива и нефтепродуктов, а также снижены отдельные акцизы. Это должно уменьшить нагрузку на бизнес и население, а также помочь отрасли пережить период нестабильности и сохранить производственные мощности.