Революция оптом и в розницу. Что известно о USAID и его деятельности

На неделе главный сюжет развернулся вокруг ситуации с USAID. Это агентство США по международному развитию, которое существовало еще со времен Джона Кеннеди, но новая администрация Белого дома пошла войной против этой структуры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

USAID оказалась на грани ликвидации. Трамп намеревался окончательно и бесповоротно покончить с агентством, но пока суд отменил это решение. Хотя вряд ли Вашингтон на этом остановится. В чем причина такого космического гнева, который обрушился на USAID? После проверки на мошенничество и коррупцию внутри агентства всему миру стало известно, на что идут деньги американских налогоплательщиков. Имея огромную дыру в бюджете, госдолг США составляет 36 триллионов долларов – это рекорд, между прочим, – огромные суммы тратились на какие-то просто безумные проекты.

Только посмотрите, во что вкладывалась Америка долгие годы. 20 миллионов долларов на новое шоу «Улица Сезам» в Ираке, почти 8 миллионов – на обучение журналистов Шри-Ланки, как избегать «бинарного гендерного языка». И это еще цветочки. Агентство хорошо вложилось в постсоветское пространство. За последние 10 лет на продвижение демократии в нашем регионе USAID потратило больше 2 миллиардов долларов. Не прошла деятельность и мимо Беларуси, но больше всего досталось, конечно, Украине.

Nothing personal, just business. США прекращает зарубежную помощь. Недавно вступивший в должность Трамп уже наделал много шума в прессе. Охота на мигрантов до сих пор считалась главным нововведением республиканца, но тут политик просто превзошел самого себя. USAID, Федеральное агентство по международному развитию, на грани закрытия.

Агентство USAID появилось в 60-х в разгар холодной войны как одно из ключевых ее орудий. Гуманитарные программы стали лишь прикрытием для скупки политиков по всему миру. Но настоящая «гордость» USAID – профессиональные госперевороты, которые истинные демократы поставляли оптом и в розницу.

В расход шли все методы влияния на общественное мнение: в 2014 году USAID на Кубе подкупали рэп-исполнителей, в 2012-м спонсировали сепаратистов в Боливии. Американцы десятилетиями инвестировали в оппозицию в разных странах и не жалели средств для, как они себя называют, независимых СМИ.

А дальше – «Незалежная». Украина, куда последнее время закачивалось примерно в 20 раз больше денег агентства, сегодня в трауре. СВО открыла в USAID поистине новые возможности. Уже в первый год траты агентства возросли до полумиллиарда долларов. Закрывались как нужды военной пропаганды, так и гуманитарная помощь, PR-технологии, работа активистов и местной власти. Причем Киев мог тратить эти средства по своему усмотрению – только 10 % закупок проводилось по открытым тендерам, все остальное хранилось за семью печатями. Но часы в Вашингтоне пробили полночь, и карета превратилась в тыкву.